Orario Napoli-Inter e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lunedì 6 Gennaio alle ore 20.45 è in programma Napoli-Inter. Al San Paolo si chiude la diciottesima giornata della Serie A con una sfida veramente attesissima. Il nuovo anno riparte con un scontro che può essere importantissimo per le due squadre: da una parte c’è il Napoli di Gattuso ancora alla ricerca di una propria identità e che può dare una svolta decisiva alla sua stagione con una vittoria, dall’altra invece c’è l’Inter di Antonio Conte capolista insieme alla Juve e che punta ad espugnare il San Poalo per confermarsi dopo una fine di 2019 eccezionale. Gattuso non recupererà quasi sicuramente Koulibaly, che si è allenato ancora solo in questi ultimi giorni dopo l’infortunio patito nel match casalingo contro il Parma. Per il tecnico del Napoli sarà una sorta di derby visto il suo storico passato con il Milan e per questa sua sfida personale si affiderà ... Leggi la notizia su oasport

