OnePlus sta pensando a smartphone con fotocamere a scomparsa (Di venerdì 3 gennaio 2020) (Foto: Wired Us) Basta un battito di ciglia e le fotocamere di OnePlus Concept One spariscono, dissolvendosi, con la scocca posteriore che sembra sigillarsi nel metallo. Ma tempo un altro istante, ecco che la triplice ottica riappare. Non è magia, ma sapiente uso della chimica. L’esclusivo e suggestivo prototipo che sarà protagonista al Ces di Las Vegas sfrutta una collaudata tecnologia firmata McLaren, che già da anni lavora a fianco del produttore cinese per le versioni Pro nella personalizzazione più tamarra e potente. Il segreto del sistema a scomparsa sta nel vetro elettrochimico che reagisce a uno stimolo elettrico cambiando all’istante sfumatura e celando ciò che è posizionato al di sotto. È la stessa soluzione che si trova a bordo delle supercar McLaren come il modello 720s (un extra da circa 8mila euro, oltre al prezzo totale di quasi 30mila) nel tetto e anche nei ... Leggi la notizia su wired

