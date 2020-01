Nel 2019 sono state 91 le espulsioni per la sicurezza dello Stato

Chi sono le 10 persone che hanno segnato il volto della scienza Nel 2019 : In questa Top10 della scienza 2019 vengono celebrate 10 grandi personalità capaci di distinguersi con lavori che vanno dal clima alla genetica dalla fisica alla paleontologia. Non solo meriti scientifici però. I nomi prescelti hanno dimostrato anche un profondo impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle grandi questioni che attendono l’umanità. I difensori della scienza Quest’anno la classifica non premia solo i ...

Le auto più vendute in Italia Nel 2019 : C'è stato un leggero aumento delle immatricolazioni, e un grosso calo delle auto diesel: la più venduta è stata ancora la Fiat Panda

Fatebenefratelli di Benevento - Nel 2019 registrato un incremento delle nascite : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ha fatto registrare, nell’ anno 2019, un totale di 1190 nascite, con un incremento di 114 nascite rispetto al 2018. Si tratta di un 10% in più che rappresenta un dato importante ed in controtendenza rispetto a quello che accade nelle altre maternità. “Il risultato ci riempie di ...

Cosa è successo Nel mondo della matematica Nel 2019 : (foto: via Getty Images) Il 2019 è terminato, ma è tempo di bilanci anche per il mondo della matematica. L’anno appena trascorso ha visto per la prima volta una studiosa, Karen Keskulla Uhlenbeck, aggiudicarsi il prestigioso premio Abel e non sono mancati i lutti eccellenti, con l’addio a due menti geniali come quelli di Michael Atiyah e John Tate. Un’annata stimolante anche sul fronte delle scoperte e della dimostrazione di ...

Minorenni in fuga - in 784 sui treni Nel 2019. La polfer : «Scappano da affetti familiari o insuccessi scolastici» : Su 869 persone scomparse e rintracciate nel 2019 sui treni o nelle stazioni italiane, ben 784 hanno meno di 18 anni. Sono questi i dati che più saltano all’occhio tra quelli presentati oggi dalla Polizia ferroviaria per il bilancio del 2019 delle attività di controllo delle stazioni e dei treni italiani. «Si tratta principalmente di ragazzini di nazionalità italiana, e l’età della piccola fuga dagli affetti familiari o dagli insuccessi ...

Secondo SteamSpy - sono stati più di 8.000 i giochi pubblicati su Steam Nel 2019 : Nel 2019 il flusso di titoli pubblicati su Steam non si è affatto ridotto, infatti come riporta il sito SteamSpy sono stati oltre 8.000 i nuovi giochi pubblicati sul negozio digitale di Valve.Naturalmente teniamo a precisare che SteamSpy non è sempre affidabile al 100%, dunque vi invitiamo a prendere i suoi dati con le dovute cautele. Il sito riporta anche che nel 2019 sono stati 8.286 i giochi pubblicati sulla piattaforma, mentre ben 34.039 i ...

Donna aggredita ad Udine. Nel 2019 una donna aggredita ogni 15 minuti : aggredita mentre scattava una foto, una donna denuncia l’abuso subito la notte di Capodanno ad Udine. Era da poco scattata la mezzanotte, cominciava il nuovo anno. Una trentenne friulana si trovava in piazza Primo Maggio ad Udine. Secondo quanto raccontato alla Polizia questa mattina, la vittima era salita sul primo tratto della rampa di accesso […] L'articolo donna aggredita ad Udine. Nel 2019 una donna aggredita ogni 15 minuti proviene ...

Sicurezza - bilancio Polfer : oltre mille arresti Nel 2019 ?e aumento dei controlli : Francesca Bernasconi Il bilancio di fine anno della polizia ferroviaria: più controlli e arresti rispetto al 2018. Positiva l'attività per contrastare i furti di rame e l'immigrazione clandestina oltre 1.100 arresti, più di 9.500 indagati e quasi due milioni di controlli. È il bilancio dell'attività svolta dalla polizia ferroviaria, all'interno delle stazioni e sui treni, per garantire la Sicurezza dei viaggiatori. Il bilancio ...

Rifiuti elettronici : Nel 2019 Ecodom ha gestito oltre 122mila tonnellate : Nel 2019 Ecodom ha gestito 122.330 tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Una quantità paragonabile al peso di 156 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze, e che rappresenta per il principale Consorzio italiano di gestione dei Raee un incremento del 16% rispetto al risultato raggiunto nel 2018 (105.824 tonnellate). Tra i Raee domestici gestiti da Ecodom nel 2019 prevalgono quelli del ...

Inquinamento - Nel 2019 nove città fuorilegge per la qualità dell’aria : i dati di Legambiente : “In Campania sono state 9 le città fuorilegge per la qualità dell’aria nel 2019 perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo), con un lieve miglioramento rispetto al 2018 quando furono 13 le città campane malate di smog”. Lo spiega in una nota, sulla base del report stilato, Legambiente Campania. “Le ...

Ancora medici aggrediti a Napoli. Lanciato un petardo contro un’autoambulanza. La Croce Rossa : “Peggio dei territori di guerra”. Nel 2019 una aggressione ogni 3 giorni : Ancora violenze nei confronti dei medici a Napoli. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha denunciato sul suo profilo Facebook due gravi episodi di violenza in poche ore. Nel primo caso, nel quartiere Barra, è stato Lanciato un petardo verso un’ambulanza: nell’aprire la portiera del mezzo, il medico in servizio è stato “investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio”. Il ...

Lotta - Frank Chamizo vince il “Wrestler of the Year 2019” : lui il migliore al mondo Nello stile libero : Con 106 punti Frank Chamizo si è aggiudicato il “Wrestler of the Year 2019“, premio consegnato dalla UWW ai migliori Lottatori al mondo in ciascuna specialità nel corso dell’anno solare appena andato in archivio. L’azzurro è stato il migliore nello stile libero, mentre sono stati premiati anche l’ungherese Viktor Lorincz (greco-romana) e la statunitense Tamyra Mensah (femminile). Le graduatorie sono state stilate in ...

Da «La Casa di Carta» a «Baby» : quali sono stati i titoli più popolari su Netflix Nel 2019 in Italia? : La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3La Casa di carta 3Non capita spesso che le piattaforme streaming rendano noti i titoli più visti dell’anno appena trascorso, specie per via delle analisi statistiche e del famigerato algoritmo che veicola silenziosamente le nostre scelte registrando i gusti degli abbonati. Netflix lo fa considerando il numero degli ...

Incidenti aerei : voli commerciali più sicuri - -50% di vittime Nel 2019 : Il numero di persone decedute a causa di Incidenti che hanno coinvolto grandi aerei commerciali è diminuito di oltre 50% lo scorso anno, secondo uno studio della società olandese di consulenza del settore To70, riportato dalla BBC. Il numero di vittime è sceso a 257 nel 2019 da 534 nel 2018, pur tenendo conto dello schianto di un Boeing 737 Max in Etiopia a marzo. Gli Incidenti di grandi aerei commerciali sono stati 86, di cui 8 mortali ...