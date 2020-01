‘Ndrangheta, il sindaco di Pizzo Callipo si è dimesso: “Io estraneo”. Ma per il giudice era “riferimento per le cosche” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per il giudice per le indagini di Catanzaro era “il riferimento delle cosche”e per questo ne aveva ordinato l’arresto nell’ambito del blitz contro la ‘ndrangheta Vibo Valentia. Il 31 dicembre scorso Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo, si è dimesso. “Mi dimetto dall’incarico di sindaco. Prendo questa sofferta decisione nell’attesa che la mia posizione venga chiarita e nella consapevolezza di essere totalmente estraneo alle accuse che mi vengono mosse” si legge nella lettera inviata al segretario comunale Adriana Avventura, al vice sindaco Maria Pascale e al presidente del Consiglio comunale Giacinto Maglia annunciando le sue dimissioni da sindaco di Pizzo (Vibo Valentia). La missiva, già allegata agli atti dell’interrogatorio di garanzia effettuato all’indomani dell’arresto ordinato dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, è stata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

