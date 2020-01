M5s, il deputato Nunzio Angiola lascia e va nel Misto: “Vertici trincerati in una chiusura pregiudiziale nelle proprie convinzioni” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Movimento Cinque Stelle perde un altro parlamentare: il deputato pugliese Nunzio Angiola ha lasciato il gruppo pentastellato aderendo al Misto. Nell’annunciare la sua uscita dal M5s, l’onorevole spiega che la decisione è stata presa con “grande rammarico” e attacca i vertici. Angiola, professore universitario, era stato tra i deputati che non avevano votato la legge di Bilancio, pur confermando la sua fiducia al premier Giuseppe Conte. “Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni”, spiega Angiola nel comunicare il suo addio ai Cinque Stelle. “La mia odierna decisione – aggiunge – non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

