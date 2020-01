Luca Onestini si svela a Rivelo: parla di Soleil, della mancata ospitata al Grande Fratello e delle nozze con Ivana (Di venerdì 3 gennaio 2020) Luca Onestini a Rivelo è tornato a parlare di Soleil, del Grande Fratello e Barbara d’Urso e della sua relazione con Ivana Mrazova Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino è stato ospite di Lorella Boccia a Rivelo, nella puntata andata in onda ieri 2 gennaio su Real Time. Onestini è tornato a parlare della sua relazione con Soleil Sorge, i due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, quando però lui era al Grande Fratello Vip lei lo ha tradito con Marco Cartasegna. Alla conduttrice ha detto: “Da Uomini e Donne sono uscito da fidanzato, poi le cose andarono come andarono. Non posso dire di avere un bel ricordo”. Sul tradimento di Soleil ha poi detto: “Quella è stata una cosa fantastica. Io sono rimasto nella Casa perché non c’era niente da dire. Dopo che ti fanno vedere quello che mi è ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

