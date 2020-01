LIVE Italia-Russia 0-2, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Lorenzi/Bolelli-Khachanov/Medvedev 4-6 1-1 (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 NO! Dopo un ottimo scambio, Bolelli sbaglia la volèe di rovescio a rete non impossibile. 30-0 Alza la traiettoria Bolelli con il dritto incrociato e Medvedev tenta il vincente da posizione sfavorevole, trovando la rete. 15-0 Sbaglia con il dritto Khachanov da fondo e primo punto per gli azzurri. Ci pensa Medvedev con il servizio a trovare il punto: ottima prima ad uscire e 1-1 nel secondo set. Al servizio Bolelli. 40-30 Due fiammate con il dritto di Bolelli che spinge con questo fondamentale e mette in difficoltà i russi. 40-0 Servizio a uscire di Medvedev e Khachanov ancora con il dritto è devastante. 30-0 Ottima giocata a rete di Khachanov, che sfrutta molto bene le sue grandi leve. 15-0 Gioca molto bene Khachanov a rete e Lorenzi è costretto a un difficilissimo passante di rovescio, che si spegne in rete. Si salvano bene gli ... Leggi la notizia su oasport

