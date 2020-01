La scelta Var sul fuorigioco, il web insorge: “Bravi, meglio le polemiche e truccare le partite” [GALLERY] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si torna all’antico: niente intervento del VAR sugli episodi di fuorigioco millimetrico. Il guardalinee avrà di nuovo il potere di annullare una rete se crede di aver visto l’attaccante oltre la linea difensiva. Una decisione presa dall’IFAB e, ad onor del vero, in controtendenza con il concetto stesso di tecnologia. Quest’ultima intende favorire il progresso, sviluppare nuove pratiche per migliorarsi sempre di più. Decidere di rinunciare alle immagini, che sì vivisezionavano un frame dell’azione di gioco ma davano un responso certo ed inappuntabile, è come tornare alla preistoria. Il fuorigioco è stata finora l’unica cosa oggettiva e sulla quale non si è discusso mai, o quasi. Niente Var sul fuorigioco millimetrico, veleni sulla Juve: “Ora avrà sempre il favore arbitrale” GALLERY E, invece, si decide di tornare alle polemiche, alla moviola, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

