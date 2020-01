Il ladro ironico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo spirito del Natale emerge in tutti in questo periodo dell’anno, ma purtroppo ci sono veri e propri “Grinch” della vita reale, che oscurano l’illusione di alcune persone, strappando via i loro sogni. Un soggetto ha commesso il peggior male che si possa fare a una persona in attesa di un regalo a Natale. Il sospettato era molto attento al momento in cui il fattorino avrebbe lasciato un pacco Amazon, sulla porta della casa di Hillary Smith a St. Paul, Minnesota. Era un regalo che aveva ordinato per il suo capo, glielo avrebbe dato il giorno dopo perché era l’ultimo giorno prima di andare in vacanza e non vedeva l’ora. Ma non avrebbe mai immaginato che quando sarebbe tornata dal lavoro, alle 5.30 del pomeriggio, avrebbe incontrato un’amara sorpresa. Hillary si aspettava di trovare il pacco, ma trovò invece una semplice nota su un foglio di quaderno ... Leggi la notizia su bigodino

ladro ironico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ladro ironico