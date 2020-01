Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch è ora disponibile (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo aver allenato il corpo con Ring Fit Adventure, perché non sfidare anche la mente con Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch? Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch, ora disponibile per l'ibrida di Nintendo in Europa, è l'ultimo capitolo della popolare serie Brain Training che ha venduto oltre 33 milioni di copie in tutto il mondo dal suo primo lancio su Nintendo DS. E' possibile mettersi alla prova con i nuovi esercizi - alcuni dei quali sfruttano la telecamera IR di movimento del Joy-Con destro, che può anche rilevare la forma delle dita - o con esercizi classici tratti da versioni di Brain Training precedenti, che si possono affrontare usando lo stilo (incluso nella versione su scheda venduta nei negozi) o un dito. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

