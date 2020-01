Autostrade: Aiscat a Governo, ‘apriamo un tavolo e negoziamo per tutto settore’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milano, 3 gen. (Adnkronos) – L’Aiscat chiede al Governo l’apertura di una trattativa sul tema delle concessioni autostradali. “Sediamoci a un tavolo e facciamo un negoziato”, dice all’Adnkronos Massimo Schintu, direttore generale di Aiscat, l’associazione italiana delle società concessionarie di Autostrade e Trafori. Un appello “al buon senso”, che arriva dopo “l’evidente modifica dello status quo” contenuta nel decreto milleproroghe, dove il Governo ha rivisto la normativa sugli indennizzi in caso di revoca e decadenza della concessione, cambiando le clausole e riducendo drasticamente i ristori previsti del contratto tra Autostrade e lo Stato approvato nel 2008.La norma, di carattere generale, lede i diritti di tutto il settore secondo Schintu, che chiede di aprire un negoziato, anche perché non si può ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

