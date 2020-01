Arrivano i certificati bluetooth per i Huawei P40, tutti i modelli in ballo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 si apre con un'ottima notizia per chi attende i Huawei P40. La nuova gamma ammiraglia del produttore cinese ha appena ottenuto la certificazione bluetooth, almeno secondo le anticipazioni fornite da una fonte autorevole come Huawei Central. I Huawei P40, in tutti i modelli in arrivo, dovrebbero fare capolino sul mercato (presumibilmente) in marzo o al massimo in aprile. Più che normale dunque è che all'alba del nuovo anno si parli di certificazione bluetooth SIG che è datata in realtà 31 dicembre, quindi resa effettiva solo 3 giorni fa. Come pure per altre certificazioni, i Huawei P40 non compaiono con la loro specifica nomenclatura sui documenti di certificazione. In particolar modo, tra quelli menzionati ce ne sono alcuni etichettati come segue: ANA-N29, L04, N09, Al00, L29, L09, AN00, TN00, ELS-TN00, N29, N09, N04, AN10 , N39 e ELP-AN10, N39. Non ci sono particolari ... Leggi la notizia su optimaitalia

