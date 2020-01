Xiaomi Mi Note 10, smartphone con penta camera da 108 Mpixel scontato del 21 % su Amazon (Di giovedì 2 gennaio 2020) In cerca di uno smartphone con capacità fotografiche davvero avanzate? Su Amazon oggi c’è l’offerta che fa per voi, lo Xiaomi Mi Note 10 , uno smartphone da 6,5 pollici con ben 5 fotocamere, una frontale e quattro posteriori, di cui la principale dotata di sensore da 108 Mpixel. Su Amazon lo trovate in offerta con sconto del 21 % che vi farà risparmiare 126 euro sul prezzo d’acquisto (473,90 anziché 599,90 euro). Come detto, lo smartphone si segnala per il suo reparto fotografico, che oltre alla fotocamera principale da 108 Mpixel comprende anche un grandangolare con sensore da 20 Mpixel, uno zoom 2x da 12 Mpixel affiancato da un secondo zoom ottico 5x con sensore da 5 Mpixel e infine un macro da 2 Mpixel, mentre sul frontale la fotocamera dedicata ai selfie può contare su un sensore da 32 Mpixel. L’eccezionale comparto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Xiaomi Mi Note 10, smartphone con penta camera da 108 Mpixel scontato del 21 % su Amazon - araoye_gbadebo : RT @MobilityArena: Xiaomi Mi Note 10 and Xiaomi Mi Note 10 Pro quietly introduced into Nigeria - MobilityArena : Xiaomi Mi Note 10 and Xiaomi Mi Note 10 Pro quietly introduced into Nigeria -