Veloce impulso FREDDO con NEVE al SUD, fino alla Befana poi torna l'alta pressione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma - impulso polare in arrivo ma durerà poco: Dopo un lungo inseguimento da parte dei modelli matematici si svela finalmente l'enigma della seconda irruzione di aria polare di questo mite inverno. La saccatura fredda in arrivo dall'artico scandinavo punterà il sudest europeo lambendo l'Italia meridionale e l'Adriatico tra la giornata di domenica e quella della Befana. Sarà quindi un passaggio molto Veloce che evolverà rapidamente verso la Grecia e la Turchia dove invece è atteso forte maltempo. I fenomeni associati al fronte FREDDO saranno brevi ma dato l'abbassamento delle temperature potranno essere nevosi fino a quote molto basse all'estremo Sud. Altrove avremo solo un sostanzioso calo termico ma senza fenomeni in quanto le vorticità saranno molto basse. Dalla giornata di martedì in poi l'anticiclone sub ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

