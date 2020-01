Ugolini-Cavallari: chiusura Cornelia porta a disagi gravi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. – “Con la chiusura della fermata Cornelia della Linea A della Metropolitana si annunciano gravissimi disagi, oltre che per i romani, anche per i pendolari alla ripresa del lavoro dopo le festivita’ natalizie. Chi proviene o dovra’ raggiungere il litorale e i comuni limitrofi a nord di Roma, utilizzando i bus Cotral dal terminal Cornelia – piazza Giureconsulti, trovera’ la pessima sorpresa con cui iniziare l’anno nuovo”. Cosi’, in una nota, il consigliere della regione Lazio, Enrico Cavallari (Italia Viva) membro della VI commissione Lavori Pubblici. “La fermata chiusa, infatti, si trova a ridosso del capolinea da cui quotidianamente partono i bus alla volta, tra gli altri, di Ladispoli, Cerenova, Cerveteri, Marina di San Nicola, Santa Marinella, Santa Severa, Civitavecchia, Tolfa, Civita Castellana, ... Leggi la notizia su romadailynews

