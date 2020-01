Smog Roma: domani stop ai veicoli più inquinanti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Smog a Roma: il 3 gennaio 2020 stop alla circolazione per ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e ad autoveicoli a benzina Euro 2. Lo ha comunicato il Campidoglio spiegando che “nella giornata del 3 gennaio 2020, dalle 7.30 alle 20.30, oltre ai divieti previsti dalla Dcs (Deliberazione del Commissario straordinario numero 4 del 2015 scatterà il divieto della circolazione veicolare privata nella Ztl Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano per ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 a due, tre e quattro ruote dotati di motore a 2 e 4 tempi e per autoveicoli a benzina Euro 2. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli (contrassegno invalidi, polizia e sicurezza, emergenza e soccorso ecc.)” Si dispone, inoltre – aggiunge il Campidoglio – che gli impianti termici collocati all’interno dell’intero territorio comunale e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

