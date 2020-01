Si lancia dal viadotto ma non si apre il paracadute, muore Luca Barbieri (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un giovane di 25 anni, Luca Barbieri, della provincia di Parma, è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare, la wingsuit, per una sorta di caduta libera che termina con l’apertura di un paracadute, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta schiantandosi al suolo. Luca Barbieri era un istruttore professionista, un coach di tuta alare, e veniva soprannominato “Falcino”. A dare l’allarme è stata la donna che era con lui e che l’aveva accompagnato con l’auto fino all’inizio del viadotto che da tre anni è interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono stati inviati, dalla centrale del 118 di Caltanissetta, l’elisoccorso e un’ambulanza. Lo sportivo però era morto. Barbieri prima di provare il volo dal viadotto si sarebbe lanciato da altre zone, sempre nel nisseno. Luca Barbieri era un paracadutista professionista che ... Leggi la notizia su direttasicilia

