Sekiro: Shadows Die Twice si aggiudica il premio Game of the Year agli Steam Awards 2019 (Di giovedì 2 gennaio 2020) La community di Steam ha decretato i migliori giochi agli Steam Awards 2019. Sekiro: Shadows Die Twice si è aggiudicato il premio più ambito, quello di Gioco dell'Anno.L'apprezzato gioco di FromSoftware, dunque, ha messo tutti d'accordo, come accaduto ai The Game Awards dello scorso dicembre.Sekiro: Shadows Die Twice ha avuto la meglio su altri pesi massimi come Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Star Wars Jedi Fallen Order e Destiny 2.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #SekiroShadowsDieTwice è GOTY agli Steam Awards 2019. - infoitscienza : Steam Awards 2019, Sekiro: Shadows Die Twice è gioco dell’anno, ecco tutti i vincitori -