Prevenzione peste suina, Coldiretti Campania: “Agricoltori pronti a collaborare” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Coldiretti della Campania ha avviato in tutti i suoi uffici territoriali una campagna informativa a sostegno dell’iniziativa di Prevenzione della “peste suina africana” avviata dalla Regione Campania. Attraverso un apposito avviso, i soci agricoltori della Coldiretti sono invitati a segnalare tempestivamente al numero verde 800232525 la presenza di carcasse di cinghiale, o parti di esse, e di soggetti in evidente stato di sofferenza. Il servizio, attivato grazie alla Protezione Civile della Regione Campania, trasferisce la segnalazione per consentire il tempestivo intervento dei servizi sanitari delle ASL e il successivo invio dei campioni prelevati all’Istituto Zooprofilattico di Portici. L’azione si svolge nell’ambito delle attività di Prevenzione con la sorveglianza passiva della malattia, attraverso il controllo delle carcasse di cinghiali e ... Leggi la notizia su anteprima24

Prevenzione peste Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prevenzione peste