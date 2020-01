Milan, Ibrahimovic arrivato a Linate: bagno di folla per lo svedese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Clima di attesa e di gioia quello di pochi minuti fa all’areoporto di Milano Linate dove questa mattina è arrivato Zlatan Ibrahimovic. Circa 2.000 persone infatti sono sono recate lì in attesa dello svedese che puntualissimo è sbracato alle 11:30. La folla lo ha acclamato e anche invitato a scednere dalla macchina che invece ha presugitoo sulla sua strada per portare Ibra a sostenere le visite mediche di rito Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - AntoVitiello : Tifosi del #Milan all'assalto di #Ibrahimovic @MilanNewsit - AntoVitiello : Già tanti tifosi del #Milan a Linate in attesa di #Ibrahimovic @MilanNewsit -