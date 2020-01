Meteo Alto Adige: il 2019 caldo e piovoso oltre la media (Di giovedì 2 gennaio 2020) Secondo il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in Alto Adige quasi tutti i mesi del 2019 (tranne maggio) hanno fatto registrare temperature oltre la media di lungo periodo di circa 1-1,5°C. Il picco delle temperature è stato rilevat il 27 giugno a San Martino in Passiria dove la colonnina di mercurio ha toccato i 39,9°C. La giornata più fredda dell’anno è stata invece il 28 febbraio: a Monguelfo si sono registrati -23,6°C. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel 2019 è stato rilevato il 30% in più di pioggia e neve rispetto alla media di lungo periodo.L'articolo Meteo Alto Adige: il 2019 caldo e piovoso oltre la media Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

