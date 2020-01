Meningite, muore a Capodanno una ragazzina di 14 anni: era ricoverata all'ospedale civile di Sassari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una 14enne è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Sassari per una meningoencefalite batterica, non meningococcica. La giovane, come riportano i quotidiani sardi, è stata ricoverata domenica 29 nella struttura che fa parte dell'Aou sassarese e le sue condizioni si sono aggravate Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Meningite, a Sassari muore una ragazza di 14 anni la sera di Capodanno. Non era una forma contagiosa, nessuna profi… - repubblica : Cagliari, 14enne muore per una meningite non contagiosa [aggiornamento delle 10:17] - LaStampa : Due le tragedie di fine anno. Nel capoluogo ligure non ce l’ha fatta una donna ecuadoriana. -