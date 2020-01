Meningite batterica, muore 14enne a Sassari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una ragazza di 14 anni è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, per una meningoencefalite batterica (COS'È LA Meningite). La giovane, come riportano diversi quotidiani locali, tra cui L'Unione Sarda, era stata ricoverata domenica 29 dicembre e le sue condizioni si erano aggravate con il passare dei giorni, fino alla morte avvenuta la sera dell’1 gennaio. Forma di Meningite non contagiosa Quello di Sassari non è un caso di Meningite meningococcica: la forma, come hanno spiegato i medici, non è quindi virale e non è contagiosa. Per questo motivo, le autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi. Leggi la notizia su tg24.sky

