Matteo Salvini, Papa Francesco parodia: «Macché mancanza di rispetto, fatevi una risata» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per Matteo Salvini si apre con uno strascico infinito di polemiche il 2020. Il video del Capitano, come lo chiamano i suoi, in cui fa la parodia di Papa Francesco, nella bufera ieri per aver reagito con decisione a uno strattonamento da parte di una fedele asiatica in piazza San Pietro, è diventato virale. Facendo leva sul supporto della sua giovane fidanzata Francesca Verdini, figlia del politico e imprenditore Denis, il leader della Lega ha reinterpretato quanto successo a Città del Vaticano a modo suo. Anziché dare sul finale uno ‘schiaffetto’, Salvini ha preferito limitarsi ad una carezza. Matteo Salvini, la parodia di Papa Francesco: «mancanza di rispetto? Non è così…» Il video ironico ha suscitato reazioni contrastanti: da una parte i fedelissimi del segretario del Carroccio, che hanno visto lo sketch come un modo simpatico per sdrammatizzare, dall’altra ... Leggi la notizia su urbanpost

