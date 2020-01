Luca Onestini: non ospitata GF? Retroscena su d’Urso e le parole su Soleil (Di giovedì 2 gennaio 2020) Luca Onestini non stop: non ospitata GF per sostenere Gianmarco? Retroscena su Barbara d’Urso. Poi le parole sull’ex Soleil. “Ivana Mrazova? Niente matrimonio. Figli? Mi do da fare” Luca Onestini a ruota libera. A Rivelo (Real Time), l’ex tronista, oggi conduttore radiofonico di successo, si è raccontato senza filtri. Il giovane bolognese ha affrontato anche … L'articolo Luca Onestini: non ospitata GF? Retroscena su d’Urso e le parole su Soleil proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

