Guanzate: intervengono per soccorrerlo, riconoscono ricercato e lo arrestano (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’altra sera i carabinieri di Appiano Gentile sono intervenuti a Guanzate (CO), in via Cascina Carlotta su richiesta di personale del 118, alle prese con un uomo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era procurato delle lesioni cadendo accidentalmente a terra. Dopo aver prestato aiuto al personale sanitario per i primi soccorsi, i carabinieri riconoscevano l’uomo in R.G. , di 48 anni , già residente a Guanzate, ma resosi irreperibile ormai da molto tempo, tanto da essere stato cancellato dall’anagrafe di quel comune. L’uomo era inseguito da un ordine di carcerazione, emesso lo scorso mese di settembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, dovendo scontare la pena definitiva della reclusione di 2 anni, 7 mesi e 20 giorni per il reato di truffa continuata. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

