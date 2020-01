Donna violentata a Udine durante la festa in piazza di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una trentenne ha denunciato di essere stata aggreditata e abusata da un uomo sulla rampa del Castello mentre scattava delle foto Leggi la notizia su repubblica

Agenzia_Ansa : Violentata in strada a Udine a Capodanno. La donna denuncia: 'Scattavo delle foto, aggredita e abusata' #ANSA - Fraernesto : Donna violentata a Udine durante la festa in piazza di Capodanno - FloraPiachica : RT @Agenzia_Ansa: Violentata in strada a Udine a Capodanno. La donna denuncia: 'Scattavo delle foto, aggredita e abusata' #ANSA https://t.c… -