Corsport: rinnovo Mertens, il belga chiede un Napoli competitivo per vincere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ci sono novità importanti sul fronte rinnovi per il Napoli. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, si sarebbe aperto uno spiraglio all’accordo per il rinnovo in azzurro di Dries Mertens, l’attaccante belga sarebbe disposto ad accettare l’offerta economica prospettata dal presidente De Laurentiis e scendere dunque ad un biennale a 4.2 milioni, ma rilancia su un punto che per lui è fondamentale “Mertens sembra abbia ridotto le proprie aspettative, non esige più un triennale ma gli basta un biennale e la garanzia, da De Laurentiis, che il Napoli resti competitivo, abbia intenzione di continuare a credere in se stesso, di puntare in alto, di inseguire lo scudetto o comunque di essere costruito attraverso una ambizione collettiva”. L'articolo Corsport: rinnovo Mertens, il belga chiede un Napoli competitivo per vincere ... Leggi la notizia su ilnapolista

