Checco Zalone batte se stesso: record d’incassi per Tolo Tolo (a un giorno dall’uscita) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Checco Zalone acchiappa tutto. Come prevedibile, il comico pugliese fa il tutto esaurito nei cinema di tutta Italia, battendo ogni concorrenza e ogni record precedente. “Tolo Tolo”, il suo quinto film, diretto per la prima volta dallo stesso Zalone, ha ottenuto la bellezza di 8.668.926 euro in un solo giorno. Prodotto da Taodue Film di Pietro Valsecchi, è distribuito da Medusa. Un milione di spettatori Un milione di persone, una media di 7.164 persone in 1.210 schermi, hanno voluto guardare il film del comico pugliese che, prima ancora di uscire al cinema, ha sollevato alcune polemiche. Nemmeno “Quo vado?”, altro grande successo di Checco Zalone, record d’incassi al box office, era riuscito a fare tanto: “Tolo Tolo” ha superato ogni previsione. Il commento del produttore «Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale ... Leggi la notizia su open.online

