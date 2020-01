Carlos Ghosn, Interpol emette mandato d’arresto nei confronti dell’ex ceo di Nissan-Renault fuggito in Libano (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’Interpol ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Carlos Ghosn e lo ha comunicato alle autorità del Libano, dove si trova al momento l’ex presidente di Nissan-Renault. L’annuncio è arrivato dal ministro della giustizia libanese, come riferisce SkyNews. L’ex ceo di Nissan-Renault è fuggito rocambolescamente in Libano nella notte tra domenica e lunedì dal Giappone, dove si trovava in libertà vigilata su cauzione in attesa del processo a su carico per cattiva condotta finanziaria. La polizia giapponese ha perquisito la sua abitazione di Tokyo ed è al lavoro per chiarire le circostanze che gli hanno permesso di eludere lo stretto sistema di sorveglianza a cui era stato sottoposto e imbarcarsi su un jet privato nascosto nella custodia di uno strumento musicale dopo aver fatto entrare in casa sua un gruppo di para-militari camuffati da band per un concerto di Natale. Da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

