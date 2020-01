Alberto Angela torna in tv con "Meraviglie": dal 4 gennaio in prima serata (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alberto Angela torna in tv per accompagnare gli spettatori alla scoperta dei tesori d’Italia. Partirà sabato 4 gennaio, in prima serata su Rai 1, la terza stagione di Meraviglie - La penisola dei tesori, il programma del noto divulgatore scientifico, già divenuto un successo. Quattro puntate, dirette da Gabriele Cipollitti, che costituiscono una dichiarazione d’amore all’Italia, che ospita 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo, a parte la Cina, ha infatti avuto altrettanti riconoscimenti.Dalle magnifiche cupole della Basilica di San Marco alle straordinarie tombe affrescate di Paestum, dalla Fontana di Trevi al labirinto palazzo reale di Torino, dalla lanterna di Genova agli studioli segreti di Palazzo Vecchio a Firenze. Il paesaggio stesso, in Italia, è un’opera d’arte, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

MarioManca : Cominciare il primo dell'anno con Alberto Angela che ci spiega che pure i cortigiani del Re Sole erano goffi è il g… - CretellaRoberta : RT @HuffPostItalia: Alberto Angela torna in tv con 'Meraviglie': dal 4 gennaio in prima serata - ClaraMutsc : RT @HuffPostItalia: Alberto Angela torna in tv con 'Meraviglie': dal 4 gennaio in prima serata -