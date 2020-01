Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è di un morto e alcune decine di feriti il bilancio dei festeggiamenti di San Silvestro in Italia caratterizzata come ogni anno dall’utilizzo di botti e altri artifici pirotecnici ad Ascoli un uomo di 26 anni è rimasto ucciso ma può essere caduto in un dirupo per cercare di spegnere un incendio causato proprio dai Botti nel napoletano il più di 48 feriti nessuno dei quali in gravi condizioni altri 10 feriti in provincia di Salerno un giovane rimasto ferito invece ad un occhio a Canosa di Puglia Bari 4 feriti per il CD di una parte di controsoffitto di un hotel durante un veglione uno dei feriti in gravi condizioni fiducia coesione senso civico per un’Italia che è decisamente migliore di comedipingono il capo dello Stato Sergio Mattarella nel ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 12:10: romadailynews radiogiornale ritrovate l… - amargosa7 : RT @carmelogreco2: Arrestato anche il comandante dei Carabinieri insieme al sindaco e Presidente dell'Anci | BlogSicilia - Ultime notizie d… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 01-01-2020 ore 11:10 - #Ultime #Notizie #01-01-2020 #11:10 -