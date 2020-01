Sondaggio Demos: Matteo Salvini è il personaggio migliore dell'anno. L'unico a tenergli testa è Papa Francesco (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Paese è spaccato e deluso dai partiti, alla ricerca di "capi" da seguire. "Così, se valutiamo la graduatoria dei migliori e dei peggiori dell' anno appena trascorso", scrive Ilvo Diamanti illustrando il Sondaggio Demos per La Repubblica, "vediamo come prevalgano i peggiori. Più della preferenza p Leggi la notizia su liberoquotidiano

Arturo_Parisi : RT @giodiamanti: Elementi di polarizzazione- dal sondaggio Demos per Repubblica. 1?? Matteo Salvini, il più amato e il più odiato. 2?? Co… - Destradipopolo : #SONDAGGIO DEMOS SUL POLITICO MIGLIORE E PEGGIORE: SALVINI IN UN ANNO CROLLA NEI CONSENSI CALA DAL 29% AL 21% CHI… - Moixus1970 : RT @SBidimedia: Sondaggio Demos – Fiducia nelle instituzioni: Papa, forze dell’ordine e Mattarella sul podio. Cresce la soddisfazione per i… -