Papa Francesco arrabbiato, l’ironia del web: “Bergoglio ma non mollo” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non poteva che scatenare l’ironia del web il gesto di Papa Francesco che, arrabbiato con una fedele in Piazza San Pietro, le ha dato un piccolo schiaffo sulla mano. Su Twitter l’hasthtag #Bergoglio è anche andato il tendenza risultando il primo tra i più utilizzati. Ironia web su Papa Francesco arrabbiato Dopo quanto accaduto, il Pontefice ha porto le sue scuse affermando che a volte capita anche a lui di perdere la pazienza. Non sono comunque mancati i commenti degli utenti sui social, tra coloro che difendono il suo gesto e accusano la fedele di essere stata maleducata a chi invece sostiene che quanto fatto non sia in linea con il messaggio cristiano. Altri hanno invece colto l’occasione per fare dell’ironia, come gli autori dei tweet “Dio perdona, Bergoglio no“, “Bergoglio ma non crollo“, “Sta mano po’ esse fero e po’ ... Leggi la notizia su notizie

