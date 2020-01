Migranti, sos di Alarm Phone: “Barca con 45 persone in pericolo” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Migranti, sos di Alarm Phone: “Barca con 45 persone in pericolo” “Oggi un pescatore ci ha detto di aver avvistato una barca in pericolo con ca. 45 persone partite dalla #Libia 2 giorni fa. Dice che non potevano chiamare soccorsi, che il motore era in avaria e che le onde erano altissime. Ha chiamato le autorità libiche ma erano irraggiungibili”. Il 31 dicembre Alarm Phone ha lanciato l’sos per un’imbarcazione avvistata al largo della Libia con 45 persone a bordo. Oggi, primo gennaio 2020, la barca non è stata ancora trovata e la preoccupazione per le sorti di quei Migranti si fa più alta. “La barca è stata avvistata l’ultima volta 74 ore fa. Abbiamo parlato con la guardiacostiera, autorità in #Libia, organizzazioni internazionali e con il nostro testimone. Nessuno sa cosa sia successo a questa barca. Temiamo il peggio, ma speriamo che in qualche ... Leggi la notizia su tpi

