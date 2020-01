Meteo Roma del 01-01-2020 ore 06:10 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Meteo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi al nord bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al pomeriggio locali foschie o banchi di nebbia sulla pianura aspetto lungo il corso del fiume Po al centro giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni al mattino e al pomeriggio tra la cena notte in poche nubi in transito è sempre contento asciutto al sud tempo in prevalenza sta al mattino da segnalare solo locali piogge sui settori settentrionali della Sicilia tempo asciutto anche nel pomeriggio poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite temperature in aumento su tutto il paese del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Meteo Roma del 01-01-2020 ore 06:10 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

