M5s, espulso senatore Gianluigi Paragone: “Votò contro le direttive” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il senatore Gianluigi Paragone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle come disposto dal collegio dei probiviri nella serata del 1° gennaio. Lo stesso collegio, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e dalla ministra Fabiana Dadone, ha già comunicato al senatore la procedura d’espulsione, giustificandola con le numerose votazioni in merito alla manovra economica fatte in contrasto alle indicazioni del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Da tempo ormai Paragone e il Movimento erano in rotta di collisione, con il giornalista ed ex direttore de La Padania che aveva apertamente dichiarato nei giorni scorsi: “Io sono oggi quello che loro erano alle origini e che ora non sono più perché il sistema li ha addomesticati“. Leggi la notizia su notizie

