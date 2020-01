LIVE Calciomercato, trattative e affari 1° gennaio in DIRETTA: l’Inter punta Nandez, la Juventus pensa a Rodrigo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 TOTTENHAM – Mourinho sarebbe molto interessato al portoghese Ricardo Pereira del Leciester, il Daily Express parla di un’offerta di 30 milioni di sterline per superare la concorrenza del Manchester United. 15.50 WOLVERHAMPTON – Patrick Cutrone potrebbe lasciare il club inglese, su di lui ci sarebbe la Fiorentina. Ad alimentare le voci è la panchina nel match odierno di Premier League. 15.38 BOLOGNA – Mattia Destro sarebbe davvero a un passo dal Genoa! Sport Mediaset parla addirittura di visite mediche nella giornata di domani. 15.21 JUVENTUS – Adrien Rabiot interessa all’Everton di Carlo Ancelotti come riporta Sport Mediaset. Sul bianconero ci sarebbe però anche l’Arsenal. Si parla di un’offerta tra 25 e 30 milioni di euro, si potrebbe arrivare alla chiusura. 15.05 INTER – I ... Leggi la notizia su oasport

