L’ex deputato Arturo Scotto (Mdp) aggredito a Venezia: “Urlavano Duce e insultavano Anna Frank” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) "Un gruppetto di ragazzi - circa 8 - urlavano 'Duce tu scendi dalle stelle e 'Anna frank l'abbiamo messa nel forno'. immediatamente dietro di me. Intorno alla mezzanotte nel pieno di un grande e commovente brindisi collettivo" ha raccontato Arturo Scotto. Quando si è girato verso di loro per dirgli di smetterla è stato brutalmente aggredito a pugni in faccia. Leggi la notizia su fanpage

