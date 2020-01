Ilva, Alitalia, Conad, Bosch e... Un 2020 campale per l'industria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 inizierà con un fardello pesante per il ministero dello Sviluppo economico. Invariato il numero dei tavoli di crisi, che sono 149, ancora sospese le vicende ex Ilva e Alitalia, nuove vertenze si aprono a livello regionale in tutto il Paese, per le quali viene invocato un intervento ministeriale Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

