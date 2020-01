Gianluigi Paragone espulso da M5S. La decisione dei probiviri (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Collegio dei probiviri, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, a quanto si apprende, ha disposto l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle di Gianluigi Paragone.L’espulsione è già stata comunicata all’interessato e, tra le altre cose, viene motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio.L’espulsione di Paragone era ampiamente attesa, visti i continui dissidi fra il senatore e il gruppo dirigente. Tuttavia questo è anche un avvertimento per gli altri dissidenti: i vertici sono passati al contrattacco eseguendo alla lettera quello che prevede il regolamento interno anche nei confronti di uno dei suoi esponenti più noti in Parlamento.“Che cosa ci faccio oggi io nel Movimento? Io sono come Spirit, il cavallo selvaggio, e d’ altra parte loro mi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

you_trend : ?? #BREAKING Il collegio dei probiviri ha espulso il Senatore Gianluigi #Paragone dal #Movimento5Stelle - Agenzia_Italia : = Gianluigi #Paragone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle = - Corriere : M5S, espulso il dissidente Gianluigi Paragone: «Ha votato contro le direttive del gruppo» -