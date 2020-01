Dakar 2020: quanti soldi guadagna Fernando Alonso? L’ingaggio percepito dallo spagnolo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Fernando Alonso parteciperà alla Dakar 2020, il Rally Raid più importante e prestigioso al mondo che si correrà in Arabia Saudita dal 5 al 17 gennaio. Per la prima volta nella storia questa grande classica del motorsport sbarcherà in Medio Oriente e il due volte Campione del Mondo di F1 cercherà di essere assoluto protagonista anche se non sarà semplice fare la differenza all’esordio in una manifestazione così complicata, di difficile lettura, tecnicamente e mentalmeante estenuante. Il fuoriclasse iberico, capace di vincere anche la 24 Ore di Le Mans per ben due volte, sarà al volante della Toyota e proverà a dire la sua: sarà una nuova sfida stimolante per un’icona indiscussa del motorsport. quanti soldi guadagnerà Fernando Alonso per questa esperienza? Non ci sono cifre ufficiali, l’ingaggio percepito dall’asturiano non è stato svelato e non ci sono rumors in ... Leggi la notizia su oasport

