Come vedere Doctor Who 12 in streaming il 1° gennaio: orari e programmazione (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Come vedere Doctor Who 12 in streaming? Dopo quasi un anno di assenza tornano le avventure del Signore del Tempo interpretato da Jodie Whittaker. L'attrice, già vista nella serie Broadchurch, presta il volto alla prima reincarnazione donna del Dottore, apprezzata da pubblico e critica. Nonostante le opinioni contrastanti sulla scorsa stagione, che ha subito non solo il cambio di Dottore ma anche al vertice - Steven Moffat ha lasciato il timone a Chris Chibnall, ora nuovo showrunner, gli ascolti sono stati sufficienti per convincere la BBC a confermare una dodicesima stagione.Il 1° gennaio 2020, Doctor Who 12 inaugura il nuovo ciclo di episodi con un doppio appuntamento; la première, divisa in due parti, sarà trasmessa a Capodanno e si concluderà il 5 gennaio. Successivamente, la messa in onda sarà a cadenza settimanale, secondo la programmazione britannica, con un episodio ogni ... Leggi la notizia su optimaitalia

lucianonobili : “Usare Bibbiano come una clava” Sai che scoperta. Per condannare il clima pericoloso che #Salvini ha portato nel Pa… - erlucertolone : RT @for_could: comunque basta vedere i messaggi promozionali che annunciano l'arrivo della serie sulla loro piattaforma per notare la diffe… - sunflowhaz : RT @for_could: comunque basta vedere i messaggi promozionali che annunciano l'arrivo della serie sulla loro piattaforma per notare la diffe… -