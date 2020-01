Charlene di Monaco confessa: "Ecco perché non sorrido" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Intervista storica di Charlene di Monaco a un magazine sudafricano, al quale ha raccontato i motivi dietro i suoi mancati sorrisi, che le hanno valso il soprannome di "principessa triste" Charlene di Monaco è sempre stata una donna molto schiva, poco avvezza a rilasciare interviste e, soprattutto, a parlare della sua vita. Da quando è sposata con il principe Alberto di Monaco le sue interviste si contano forse sulle dita di una mano. Da tutti è chiamata la principessa triste, un soprannome che inizia a stare stretto alla bellissima ex nuotatrice, che negli ultimi giorni si è aperta a sorpresa con il tabloid sudafricano Huisgenoot, al quale ha raccontato l'anno appena concluso. Nel Principato di Monaco e in Francia si mormora che quest'intervista è destinata a fare la storia della dinastia monegasca per la sua eccezionalità e per il tenore dei contenuti. Al ... Leggi la notizia su ilgiornale

