Capodanno | record all’ospedale di Novara | nati 7 bimbi

record nella notte di san Silvestro all'ospedale Maggiore di Novara: sono stati 7 i parti nella Struttura complessa di ostetricia e ginecologia. L'ultimo nato del 2019 è venuto alla luce alle 20:40 di ieri: è un maschietto. La prima nata del 2020 è una bambina, venuta alla luce alle 00:40. Madri e neonati godono di ottima salute.

