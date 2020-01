"Amadeus non doveva annunciare i big così": scoppia il "caso" Sanremo - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Il Festival di Sanremo di Amadeus è già nella bufera e l'intervista con la lista dei 22 big in gara è al centro della polemica: verrà discussa in Commissione di Vigilanza Rai ed èstata fortemente criticata dai giornalisti anca più di un mese al Festival di Sanremo ma si è già innescata un'aspra polemica. Amadeus ha terminato da poche ore la conduzione del consueto appuntamento di San Silvestro su Rai1 vincendo la gara degli ascolti contro il capodanno di Canale 5. Non ha tuttavia tempo di festeggiare il risultato, perché si è aperto un grosso fronte di proteste a causa dell'intervista del conduttore al quotidiano Repubblica con la quale ha annunciato i nomi dei 22 cantanti in gara. È in corso una vera e propria rivolta contro il conduttore e direttore artistico, che sarà al centro anche di una discussione in Commissione di Vigilanza Rai. A portare il caso ... Leggi la notizia su ilgiornale

