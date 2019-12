"Tolo tolo", la comicità di Zalone s'innesta sui contenuti di Virzì - (Di martedì 31 dicembre 2019) Serena Nannelli L'intento è nobile: sensibilizzare il più vasto pubblico possibile sul tema dell'immigrazione, grazie a umorismo e umanità. A pagarne il prezzo è il divertimento, ridimensionato. Con "tolo tolo", suo quinto film da protagonista, Checco Zalone torna sul grande schermo non solo come attore ma anche, per la prima volta, come regista.Scritto dallo stesso Luca Medici (vero nome del comico) in collaborazione con Paolo Virzì, l'attesa pellicola uscirà tra poche ore in oltre mille copie ma i fan sappiano che stavolta il Checco nazionale, anziché mirare a far ridere in maniera genuina come suo solito, punta più in alto. Forse temendo di non riuscire a divertire come nel precedente "Quo Vado?", dall'incasso record, oppure, più probabilmente, volendo monetizzare quel successo in un modo più nobile, l'artista sceglie di rendere il divertimento secondario rispetto allo ... Leggi la notizia su ilgiornale

