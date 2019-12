The Witcher: una mod consente di inserire la scena della canzone 'Toss a Coin To Your Witcher' all'interno del gioco (Di martedì 31 dicembre 2019) Il modder 'hub997' ha pubblicato una mod piuttosto interessante per il primo gioco di The Witcher. Come suggerisce il titolo, questa mod introduce una scena di "Toss a Coin to Your Witcher" nel gioco. La mod fondamentalmente scambia due scene presenti nella locanda Nuova Narakort ed Acque Oscure.In questa mod, il creatore ha modellato la cut-scene dalla versione migliorata del gioco: oltre a questo il modder ha aggiunto altri NPC in piedi presenti nella locanda e ha sincronizzato le labbra di Ranuncolo nell'atto di cantare la canzone. Sfortunatamente, questa mod è solo per il primo gioco di The Witcher. Al momento, non conosciamo mod che portino una scena simile all'interno di The Witcher 2 o The Witcher 3.Ora la buona notizia per coloro che stanno ancora giocando al primo gioco di The Witcher è che hub997 prevede anche di introdurre una seconda scena dedicata ad un'altra canzone della ... Leggi la notizia su eurogamer

NetflixIT : Il mondo di The Witcher è un luogo di grande potere e inaudita violenza. Ma anche di amore, di sacrifici e soprattu… - Eurogamer_it : 'Toss a Coin To Your Witcher' arriva anche all'interno del primo gioco di #TheWitcher. - LBonolini : RT @Dio: Sì, bello The Mandalorian, bello The Witcher, ma finché non farete una serie tv su Boris Johnson interpretato da Herbert Ballerina… -