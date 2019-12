The Witcher di Netflix: un fan unisce tutti gli 'Hmm' di Geralt in un unico esilarante video (Di martedì 31 dicembre 2019) La serie TV Netflix dedicata a The Witcher è uscita da più di una settimana ormai ed i fan dei libri hanno accolto con calore questo adattamento. Da Geralt di Rivia impersonato da Henry Cavill alla musica, ai combattimenti e altro ancora, un certo numero di persone ha trovato qualcosa da amare nella popolare serie.Anche se la prima serie è composta solo da otto episodi, ci sono alcuni momenti ripetuti da Geralt, specialmente per quanto riguarda le imprecazioni ed i borbottii in stile "Hmm" che non sono passati inosservati ad un fan e che anzi, per l'occasione, ha prodotto un video dedicato proprio a questi suoni. Il video è stato pubblicato attraverso Reddit e raccoglie tutti gli "Hmm" che il nostro Strigo ha elargito durante gli episodi (e sono tanti).The Witcher ha saputo fare breccia nel cuore di molti attraverso il suo particolare stile. Tra le cose che i fan amano di questa serie, ... Leggi la notizia su eurogamer

