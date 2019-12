Sonia Zuin, docente del Politecnico diventata donna (Di martedì 31 dicembre 2019) Insegnante presso il Politecnico di Milano e ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Sonia Zuin, di 53 anni, ha di recente pubblicato il libro ‘Percorsi silenziosi’ nel quale narra, attraverso una serie di poesie, il percorso che l’ha portata a prendere la decisione di diventare donna. docente uomo diventata donna In un’intervista rilasciata a Il Giorno, Sonia Zuin ha spigato di aver cominciato il “percorso sette anni fa, ma già a 20 anni avevo capito di manifestare attrazione verso gli indumenti femminili. Un conflitto interiore che, con il passare degli anni aumentava sempre di più, con grande sofferenza per me. Al punto che mi sono fatta una domanda: a chi stavo facendo del male? La risposta era semplice. Facevo del male solo a me stessa”. D’altronde, come afferma la stessa Sonia Zuin: “Quando ho trovato il coraggio di rivelare la ... Leggi la notizia su notizie

